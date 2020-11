USA: “Die Demokraten betrügen“ – Pro-Trump InfoWars-Karawane

Die Pro-Tump InfoWars “Stop the Steal“-Karawane erreichte am Donnerstag Richmond, Virginia in den USA. Die Veranstalter der InfoWars “Stop the Steal“-Karawane glauben, dass die Wahl durch die Briefwahl von den Demokraten gestohlen wurde und Donald Trump der tatsächlich gewählte Präsident sei. Owen S

Die Pro-Tump InfoWars “Stop the Steal“-Karawane erreichte am Donnerstag Richmond, Virginia in den USA. Die Veranstalter der InfoWars “Stop the Steal“-Karawane glauben, dass die Wahl durch die Briefwahl von den Demokraten gestohlen wurde und Donald Trump der tatsächlich gewählte Präsident sei. Owen Shroyer, Veranstalter und Moderator von InfoWars behauptet: “ Tatsächlich hat er (Joe Biden) nicht einmal genug Stimmen, um zu behaupten, er sei jemals der gewählte Präsident gewesen. Aber wir sind dabei, Michigan zu stürzen, wir sind dabei, Wisconsin zu stürzen, wir sind dabei, Pennsylvania zu stürzen, und Sie werden es ganz schnell herausfinden. Der einzige Grund, warum sie in Georgia, Arizona und Nevada immer noch zählen, ist, dass Trump immer noch an der Spitze steht. So weißt du, dass sie betrügen. Weil die Demokraten nur schummeln.“