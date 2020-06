USA: BlackLivesMatter beim plündern

Gestern stahlen Unruhestifter in Fairfield, Cal. einen Gabelstapler und fuhren damit das Schaufenster eines Best Buy ein. Die Plünderer fuhren in Autos von Laden zu Laden.

Yesterday, rioters in Fairfield, Cal. stole a forklift and used it to smash into the storefront of a Best Buy. The looters travelled from store to store to in cars. #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/QAvj1q84B1

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 2, 2020