Die forensische Untersuchung von Dominion-Maschinen in den USA ist abgeschlossen. Die Ergebnisse der Wahl in allen Staaten, die das System verwendeten, sollten in Frage gestellt werden, heißt es in dem Bericht der Datenfirma, die die Untersuchung durchführte. Dominion sei darauf ausgelegt, Wahlergebnisse zu beeinflussen, so der Bericht weiter.

