In der Wahlnacht konnte man auf CNN live sehen, wie die Wahlmaschinen die Stimmen von Trump zu Biden umgedreht haben. Dieses Video hat gerade Trump’s Anwältin und leitende Rechtsberaterin Jenna Ellis auf Twitter geteilt.

Watch as 20K PA votes for Trump disappear in real time on @CNN… 1,690K to 1,670K. Explanations? @realDonaldTrump @JoeBiden @JohnKingCNN pic.twitter.com/Gr3Zn1VHvU

— Sam Girgis (@DrSamGirgis) November 27, 2020