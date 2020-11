US-Wahl: „Black-Lives-Matter“-Anhänger sollen „Trump-Unterstützer“ niedergestochen haben

Medienberichten zufolge sollen drei Mitglieder der sogenannten „Proud Boys“ in Washington, D.C angegriffen und niedergestochen worden sein, nachdem sie die Wahlnacht damit verbracht hatten, Donald Trump in einer Bar in der Nähe des Weißen Hauses zu feiern. Die Polizei von Washington bestätigte mittlerweile, dass sie auf der Suche nach drei Verdächtigen sei, die in eine Auseinandersetzung im 700er-Block der 14th Street Northwest involviert gewesen seien. „Zwei der Verdächtigen wurden als schwarze Männer beschrieben, die schwarze Kleidung trugen. Bei der dritten Person handelte es sich um eine schwarze Frau, die eine schwarze Jogginghose mit weißem Streifen, orangefarbene Leggings und einen dunkelgrauen Mantel trug.“

Die Polizei geht davon aus, dass die Verdächtigen in Verbindung mit der „Black Lives Matter“-Bewegung stehen. Die Gruppe selbst bestritt jegliche Verbindung zu dem Angriff. Die Opfer seien in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt werden. Mehr auf RT Deutsch