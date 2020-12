US-Wahl 2020 – US-General bestätigt: Militär-Geheimdienst deckt den Betrug auf

Weitere Informationen zum Wahlbetrug 2020 in der USA: Ein Bundesberufungsgericht in Pennsylvania wies die Klage von den Anwälten der Trump-Kampagne ab, somit ist der Weg zum Supreme Court (Oberstes US-Gericht) frei. Weitere Details zur Klage in Wisconsin und Sidney Powells Klage in Georgia.

Interessant sind die Aussagen von US-General McInerney, der bestätigt, das US-Spezialeinheiten eine CIA-Server-Farm in Frankfurt/Main gestürmt und die Server sichergestellt haben, dabei sollen fünf US-Soldaten ums Leben gekommen sein. Dies wurde auch bei einer Anhörung in Arizona bestätigt.