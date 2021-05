US-Wahl 2020 in Georgia: Richter stimmt Prüfung von 145.000 Briefwahlzettel zu, um Legitimität festzustellen

Der US-Bundesstaat Georgia steht vor einer weiteren Prüfung seiner Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl 2020, nachdem ein Richter in einer Anhörung am Freitag zugestimmt hat, mehr als 145.000 Briefwahlzettel zu entsiegeln, um die Legitimität festzustellen. Der Beschluss kommt, nachdem die Stimmzettel in Georgia dreimal geprüft wurden und behauptet wurde, dass kein weit verbreiteter Betrug stattgefunden hat.

Brian J. Amero , Oberster Richter in Henry County, Georgia, gewährte den Klägern (VoterGA.org, Garland Favorito und einem anderen Kläger) Zugang zu den Briefwahlzetteln in Fulton County, die große Unstimmigkeiten beinhalten könnten. Der Richter ordnete an, dass die Parteien am 28. Mai um 10.00 Uhr im Wahllokal erscheinen sollen, damit die Stimmzettel vom November 2020 mit 600 dpi oder höher gescannt werden können. Der Richter in Georgia fordert eine forensiche Prüfung in Fulton County bei großen Unstimmigkeiten in den Stimmzetteln.

In der Anhörung beschrieben Anwälte von VoterGA.org große Diskrepanzen (21%) zwischen der Anzahl der Stimmzettel, die vom Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger, der die Wahl bestätigte, gemeldet wurden, und der Anzahl der Stimmzettel, die tatsächlich durch gerichtlichen Zugang in der vorherigen Anhörung im April bereitgestellt wurden.

Rückblick November/Dezember 2020:

Auch in Fulton County/Georgia tauchten mitten in der Nacht Kisten bzw. Koffer voller Briefwahlzettel auf, die dazu geführt haben, dass Joe Biden den US-Bundesstaat doch noch gewann, auch wenn nur mit einem hauchdünnen Vorsprung – 0,28 Prozent. Donald Trump lag in der Wahlnacht in Georgia mit mehr als 110.000 Stimmen vor Joe Biden.

Zur Erinnerung das um die Welt gegangene Video aus der State Farm Arena in Fulton County, wo der Wahlzettelstapel mehrmals durch den Tabulator geschickt wurde.

Die Mitte November 2020 durchgeführte manuelle Nachzählung ergab angeblich keine Unregelmäßigkeiten. Die Nachprüfung war eher eine Farce, Nachzählungsmitarbeiter und Wahlbeobachter entdeckten seltsame Chargen von Briefwahlzetteln, makellose Blätter ohne Markierungen, die zu 98 bis 100 Prozent an Joe Biden gingen.

