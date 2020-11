US-Veteran spricht Kriegstreiber Biden auf seine Politik an

Unsere Medien und Politiker lieben den dementen Joe Biden und hassen Trump. Trump, der die meisten Arbeitsplätze in seiner Amtszeit geschaffen hat. Trump, der gegenüber seinen Vorgängern, keinen Krieg angefangen hat. Trump, der die Steuer für geringe Einkommen gesenkt hat. Trump, der seine Wahlversprechen eingehalten hat. Trump, der die Wirtschaft wieder belebt hat etc…. Aber Trump beteiligt sich nicht am Corona- und Klimawahnsinn, kritisiert die Medien, will das Land nicht mit Muslimen fluten und ist ein Mann, der hinter seinem Land und Volk steht. Das kennen wir in Deutschland nicht und deshalb wird er von Medien und Politikern gehasst!