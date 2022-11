US-Stiftung sponsert mit 3,5 Millionen Euro die Klima-Terroristen

Quer durch Europa sorgt die „Letzte Generation“ für Chaos. Finanziert wird sie aber primär in den USA, wie sich nun herausstellt.

Abgesehen von Privatpersonen, die den Klima-Protest mit Schenkungen im sechsstelligen Bereich unterstützen, gibt es da eine im Jahr 2019 in Kalifornien gegründete Stiftung namens „Climate Emergency Fund“. Sie hat seither Millionenbeiträge an Gruppierungen überwiesen, die mit zivilem Ungehorsam auf den Klimawandel aufmerksam machen, berichtet die „Welt am Sonntag“.

Bis Ende September hat der Fund 3,5 Millionen Dollar an elf Gruppen aus verschiedenen Ländern vergeben, wie er selbst bekannt gibt. Alle Bewegungen hatten zu einem „Herbstaufstand“ aufgerufen, darunter auch die „Letzte Generation“. Wie hoch die Zahlungen für die Aktivisten etwa in Deutschland ausfielen, wollten weder die Stiftung, noch die „Letzte Generation“ verraten. Die Bewegung spricht nur davon, dass mit dem Geld „Recruitment, Training und Weiterbildung“ von Aktivisten finanziert wird.

