US-Starreporter: USA und Norwegen sollen Nord Stream gesprengt haben

Auf Befehl des US-Präsidenten Joe Biden haben amerikanische Tiefseetaucher Sprengsätze an den Pipelines von Nord Stream 1 und 2 im Juni 2022 angebracht. Die norwegische Luftwaffe brachte diese dann drei Monate später zur Explosion. Das berichtet der weltberühmte US-Investigativ-Reporter Seymour Hersh auf seiner Webseite. Er bezieht sich dabei auf eine nicht namentlich genannte Quelle, die bei den gesamten Vorbereitungen dabei gewesen sei.

In einem ausführlichen Report rekonstruiert Hersh die Geschehnisse, die neun Monate vor der Explosion begannen. Demnach haben die USA das Nato-Sommermanöver „Baltops 22“ genutzt, um die Minen zu platzieren. Ursprünglich sei geplant gewesen, diese 48 Stunden später per Zeitzünder zur Explosion zu bringen. Doch Biden habe Sorge gehabt, daß der Verdacht in so unmittelbarer zeitlicher Nähe zu der Nato-Übung auf die USA fallen könnte.

Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

3 2 Bewertungen Artikel Bewertung