US-Medien: Drahtzieher des Nord-Stream-Terrors soll ein Agent der Ukraine sein

Lange war nichts von den Ermittlungen zu dem Terroranschlag zu hören, dann kam eine wilde Story mit einer Yacht und mehreren Spezialtauchern in die Medien. Nun nennt die Washington Post aber erstmals einen Namen aus diesem möglichen Täterkreis: Roman Chervinsky (48), ein Agent und Offizier der ukrainischen Spezialeinheiten, soll der Koordinator des Attentats sein, dessen Auswirkungen Millionen von Europäern belastet und viele so auch existenziell bedroht hat.

Der Name eines mutmaßlichen Drahtziehers aus dem ukrainischen Sicherheitsapparat ist der bislang deutlichste Beleg, dass die Gasleitungen in der Ostsee von ukrainischen Tätern gesprengt wurden. Ermittler von Bundeskriminalamt, Bundespolizei und des Generalbundesanwalts haben darüber hinaus inzwischen zahlreiche Spuren zusammengetragen, die in die Ukraine weisen. Weiterlesen auf Exxpress.at

