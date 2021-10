US-Luftfahrtbehörde schlägt Alarm, dass 5G-Sendemasten die Cockpit-Systeme stören könnten

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration schlägt hinter verschlossenen Türen Alarm wegen Plänen zur Nutzung eines neuen Spektrums für 5G-Netze und gibt an, dass sie „große Bedenken“ hat, dass die Türme die Flugzeugsysteme stören könnten.

Radarhöhenmesser, die in allen Verkehrsflugzeugen eingesetzt werden, können unter anderem dazu beitragen, Abstürze und Kollisionen in der Luft zu verhindern und Landungen bei schlechtem Wetter zu erleichtern. Die FAA und einige Branchenexperten befürchten jedoch, dass die neuen 5G-Signale, die von bodengestützten Funktürmen übertragen werden, die Messwerte des Geräts so weit verfälschen könnten, dass „bestimmte Flugsteuerungssysteme nicht mehr richtig funktionieren“, wie das Journal berichtet.

Trotz der düsteren Warnungen der FAA teilt die Federal Communications Commission (FCC) nicht die gleichen Bedenken. Nach einer Überprüfung im vergangenen Jahr kam die Behörde – die den Luftraum reguliert – zu dem Schluss, dass die Nutzung von 5G im C-Band keine schädlichen Auswirkungen auf „gut konzipierte“ Luftfahrtgeräte haben würde, und machte damit den Weg für Mobilfunkanbieter frei, das Spektrum zu nutzen. Weiterlesen auf uncutnews.ch

Politikstube: Bereits die französische Luftfahrtbehörde warnte vor Risiken für den Flugverkehr durch 5G-Geräte. Signale des Mobilfunkstandards könnten gerade bei der Landung Probleme verursachen.

