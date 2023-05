US-Investor bezahlt Habecks Klima-Netzwerk

Oli: US-Investor Hal Harvey hat ein grünes Netzwerk in Deutschland aufgebaut und gilt als Finanzier der Klima-Lobby. Einer seiner wichtigsten Unterstützer ist Patrick Graichen, der Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von Robert Habeck ist. Graichen verfügt über ein Familien- und Freunde-Netzwerk, das er auch bei den wichtigsten Klima-Organisationen nutzt. Harvey hat unter anderem die „Climate Work Foundation“ und „Agora Energiewende“ in Deutschland mit-initiiert, die bei der Energiewendeplanung mit den Grünen zusammenarbeiten. Die Grenzen zwischen Energiewende-Lobby und Politik verschwimmen immer mehr, was zu Fragen nach der Unabhängigkeit von Habecks wichtigsten Beratern führt.



5 4 Bewertungen Artikel Bewertung