US-Arzneimittelbehörde FDA gibt zu: PCR-Test nicht für das Coronavirus entwickelt

„Wenn das stimmt, könnte es die Wende bringen: Wir warten jedoch ab, ob weitere Medien darüber berichten.

FDA-Dokument gibt zu, dass der „Covid“-PCR-Test ohne isolierte Covid-Proben für die Testkalibrierung entwickelt wurde, und gibt damit zu, dass er etwas anderes testet.

In einem soeben von der US-Arzneimittelbehörde (FDA) veröffentlichten Dokument wird offen zugegeben, dass der berüchtigte PCR-Test für das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) nicht mit echten Proben des chinesischen Virus entwickelt wurde, sondern mit genetischem Material, das von einem Erkältungsvirus zu stammen scheint.

Da die Fauci-Grippe in all ihren „Varianten“ noch nicht richtig isoliert werden konnte, hat die FDA stattdessen normale Erkältungs-/Grippeviren zur Herstellung von PCR-Tests verwendet – was bedeutet, dass jeder, der „positiv“ auf chinesische Keime getestet wird, eigentlich nur positiv auf die saisonale Grippe getestet wird.“

➡️ Quelle (englisch)

