Alice Weidel: An diesem Wochenende fand nicht nur die Kernenergie ein jähes Ende, es gab auch positive Ereignisse – so wie der Parteitag der AfD NRW. Und den nahm ich zum Anlass, um aufzuräumen mit einer Trümmertruppe in Berlin, die ausschließlich aus Dilettanten und Wirtschaftszerstörern besteht. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall!

