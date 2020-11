Untersuchungskommission des Senats schickt gerichtliche Vorladung an Mitarbeiter der Post mit Aufforderung zur Eidesstattlichen Aussage. Die Tageszeitung „Business Insider“ schreibt: Lindsey Graham verkündet, der Justizausschuss des Senats werde "alle glaubwürdigen Anschuldigungen von Unregelmäßigke

Untersuchungskommission des Senats schickt gerichtliche Vorladung an Mitarbeiter der Post mit Aufforderung zur Eidesstattlichen Aussage.

Die Tageszeitung „Business Insider“ schreibt: Lindsey Graham verkündet, der Justizausschuss des Senats werde „alle glaubwürdigen Anschuldigungen von Unregelmäßigkeiten und Fehlverhalten bei der Stimmabgabe“ untersuchen, nachdem alle wichtigen Stellen den Gewinner Biden vorausgesagt hätten

„The Hill“ eine der glaubwürdigsten Tageszeitungen Amerikas schreibt: Graham schwört, dass die Justiz des Senats ‚Wahlunregelmäßigkeiten‘ untersuchen wird.

In der eidesstattlichen Erklärung behauptet Hopkins, dass Erie-Postmeister Robert Weisenbach den Arbeitern sagte, er würde „die Stempel auf den Stimmzetteln zurückdatieren, damit es so aussieht, als seien die Stimmzettel am 3. November 2020 abgeholt worden, obwohl sie tatsächlich am 4. November und möglicherweise später abgeholt wurden“.

Der Oberste Gerichtshof entschied am Montag, dass der Keystone-Staat Postwahlzettel, die erst am Freitag dieser Woche eingehen, zählen darf, sofern sie am 3. November, dem Wahltag, abgestempelt wurden.

Als Antwort darauf schrieb Graham in der Pressemitteilung, dass „es unbedingt erforderlich ist, dass alle glaubwürdigen Anschuldigungen von Wahlunregelmäßigkeiten und Fehlverhalten untersucht werden, um die Integrität der Wahlen im Jahr 2020 zu gewährleisten“.

