Unternehmerin rastet aus und zeigt Polit-Versagern die rote Karte

So wie dieser Gewerbetreibenden aus Erfurt geht es hunderttausenden Unternehmern im Land. Als es noch keine Corona-Plandemie gab, haben die Landesregierungen gut und gern die Steuermillionen der Unternehmer eingesackt und verschleudert. Nun werden die Gewerbetreibenden auf ganzer Linie im Stich gelassen und vorsätzlich in den Ruin getrieben. Den Politikern geht das Schicksal dieser hart arbeitenden Bürger aber am Arsch vorbei. Ihre Diäten fließen immerhin jeden Monat, völlig unabhängig von Lockdowns, Abschaffung von Grundrechten und anderen perversen Zuständen.

