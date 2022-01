„Uns drohen wahnsinnige Verwerfungen“ [POLITIK SPEZIAL]

In diesem Interview mit Markus Gärtner analysiert der Bankkaufmann und Diplom-Wirtschaftsinformatiker Benjamin Mudlack die anstehende Zeitenwende für unser Geld. Unter diesem Titel hat er gerade beim Verlag Lichtschlag ein neues Buch herausgegeben, das den Untertitel „Vom Enteignungsgeld zurück zum gedeckten Geld“ trägt. Mudlack sieht uns am Ende einer Ära, die mit schweren Verwerfungen enden wird. Mit der Digitalisierung – auch des Euros – sieht er eine Gelddiktatur heraufziehen, in der die Menschen per Knopfdruck enteignet werden können. Was jeder Bürger dagegen tun kann und wie mögliche Lösungswege aussehen, erörtert Mudlack im abschließenden Kapitel seines Buches – und natürlich in diesem Interview.

