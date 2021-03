Unglaublich: Verfassungsschutz betreibt Wahlkampf – Boehringer spricht Klartext

Beobachtung statt Argumente

– Verfassungsschutz als geheimste Behörde singt wie ein Vogel

– Schlappe für Schlapphüte: VS darf AfD nicht beobachten

– VS sanktioniert Rhetorik – das ist illegitim gemäß Europarat

– Methoden des Mittelalters: Anklage wird dem Angeklagten nicht zugestellt

– Hayali: wer frei reden will, muss „halt mit Konsequenzen rechnen“

– Seehofer will Identifizierungspflicht jedes Internetnutzers

4.6 11 Bewertungen Artikel Bewertung