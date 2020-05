Unglaublich: Supermarkt in Saarbrücken wirft Asthmatiker wegen fehlender Schutzmaske aus dem Laden

„Trotz Vorlage eines Attestes hat ein Supermarkt in Saarbrücken einen an Asthma erkrankten Mann aus dem Geschäft geworfen, weil dieser keine Schutzmaske getragen hatte.“

„Der 32-jährige Kai H. aus Saarbrücken leidet seit seiner Kindheit an Asthma. Da seine Frau ebenfalls an Asthma erkrankt ist und zudem auch noch an einer chronischen Bronchitis leidet, haben die beiden entschieden, dass er die Einkäufe für die fünfköpfige Familie in der Corona-Zeit übernimmt. Aufgrund seiner schweren Atemwegsbeschwerden kann Kai keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, da er dann keine Luft mehr bekommt.“

„Wegen der einen Tag zuvor eingeführten Maskenpflicht wandte sich Kai unter Vorlage seines Attestes an die Mitarbeiter des Ladens, um zu erklären, dass er keinen Schutz tragen kann. Trotz des Attestes wurde der 32-Jährige einfach aus dem Geschäft geworfen.“

Quelle: Focus (Archiv)