Unglaublich: Schwangere Frau verhaftet wegen Aufruf zu Corona-Protest auf Facebook

Im australischen Bundesstaat Victoria ist die schwangere Zoe Lee zu Hause vor den Augen ihrer beiden Kinder von zwei Beamten samt Durchsuchungsbefehl aufgesucht, in Handschellen gelegt und festgenommen worden. Der Grund: Sie hatte auf Facebook einen Post mit dem Aufruf zu einem Anti-Lockdown-Protest erstellt. Der 28-Jährigen wird deshalb „Aufwiegelung“ bzw. „Anstiftung“ vorgeworfen. Die Kundgebung „Tag der Freiheit“, zu der sie aufgerufen hatte, sollte am kommenden Samstag unter Beachtung der Corona-Regeln mit Masken und nötigen Abständen stattfinden. In Victoria herrscht wegen der Coronapandemie ein Lockdown. Die Frau bot immer wieder an, den Post zu löschen, dennoch legten ihr die beiden Beamten nicht nur in Handschellen an, sondern beschlagnahmten auch alle Telefone und Computer. Sie hatte den Vorfall auf Facebook live gestreamt und mit dem Video eine heftige Debatte in sozialen Medien ausgelöst. Das Video wurde 125.000 Mal geteilt und hat bereits fast sieben Millionen Aufrufe.

Der Premier von Victoria, Daniel Andrews, verteidigte die Verhaftung mit den Worten:“Jetzt ist nicht die Zeit zu demonstrieren. Es ist nicht sicher“

Die Schwangere wurde Berichten zufolge auf Kaution freigelassen und muss sich im Januar nächsten Jahres vor dem Amtsgericht von Ballarat verantworten.