Die Masken- und Testpflicht an Schulen in NRW geht munter weiter und damit auch das profitable Masken-und Testgeschäft. Unter der Führung des Landesfürsten Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der CDU, wird der Test- und Maskenzwang für die Schüler rigoros weitergeführt, obwohl eine Studie der Universität Witten/Herdecke die Auswirkungen des Tragens von Gesichtsmasken auf Kinder untersucht hat und ein verheerendes Bild aufzeigt.

Für die Schüler sollen wohl der Gesichtslappen und das Teststäbchen zur Gewohnheit werden, und offenbar glauben mehrheitlich die Erziehungsberichtigten tatsächlich an die Wirksamkeit der verordneten Nasen-Mund-Windel und kommen wohl nicht auf den Gedanken, dass diese zu einer Virenschleuder werden kann und eine gesundheitliche Gefährdung darstellt, und denken auch, man könne mittels PCR-Tests nachweisen, obwohl dieser völlig ungeeignet ist, ob man mit dem Corona-Virus infiziert sei.

In NRW regiert das Kabinett Laschet, eine schwarz-gelbe Koalition, sollte dieses Bündnis bei der BTW zustandekommen, wird es in Deutschland nicht besser werden.

[…] Die Corona-Zahlen sinken, die Bundesländer öffnen. Nur für Schüler bleiben die Regeln streng. In NRW wird an Test- und Maskenpflicht festgehalten. Mit Daten begründen kann die Landesregierung das nicht, Nutzen und Risiko hat sie bis heute nicht plausibel abgewogen.

Dabei sind in NRW-Orten mit „stabiler Inzidenz von unter 35“ bereits Sporttreibende in Fitnesscentern, Besucher von Kulturveranstaltungen mit bis zu 1.000 Teilnehmern im Freien und sogar Gäste der Innengastronomie vom Testzwang befreit. Auch außerschulische Bildung und Prüfungen in Innenräumen sind dort ohne negativen Corona-Test wieder möglich. Insgesamt lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert in NRW bei 20,8. Warum also wurden Kinder und Jugendliche, die unter Masken und Testzwang vermutlich ganz besonders leiden, nicht auch befreit? […] Mehr auf RT Deutsch

