Unglaublich: Merkel empfiehlt Kniebeugen gegen zu kalte Klassenzimmer

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Schülern ganz tolle Tipps gegeben, wie sie sich in der Corona Krise auch in gut durchlüfteten Klassenzimmern warm halten können. „Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder klatscht in die Hände“ sagte Merkel. Außerdem müssten sich Schüler eventuell etwas Wärmeres zum Anziehen mitbringen.

Was unseren Kindern angetan wird, ist ein Verbrechen.