Unglaublich: Maskenpflicht bei der Konferenz Freier Medien der AfD im Deutschen Bundestag

Liebe Zuschauer, ich war mit einigen Kollegen zur Konferenz der Freien Medien eingeladen. Robert Matuschewski und ich verließen allerdings weit vor dem Ende die Veranstaltung, Stichwort: Maskenpflicht! Viel Vergnügen, Euer Thoma

Politikstube: Erst verpennt die AfD Corona völlig und kommt nun mit so einer Nummer? Wir hatten ebenfalls, wie auch zur ersten Konferenz, eine Einladung erhalten. Verbessert werden sollte in der ersten Konferenz die Pressearbeit für Freie Medien. Bis heute hat sich nichts getan. Bis auf einen Telegram Kanal, den man nur mit Einladung beitreten kann. Wir haben den Kanal nach zwei Tagen verlassen. Die Infos die man dort bekommt, hatten wir meist vorher schon gesehen. Und, die AfD verlinkt meist auf Mainstream Medien, obwohl die meisten Themen auch auf Freien Medien zu finden sind. Aber das macht nicht nur die AfD, sondern auch die meisten „Patrioten“ in den sozialen Netzwerken.