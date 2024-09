Carsten: 9 Jahre lang war es nicht möglich. Es würde ja gegen geltendes Recht verstoßen. Aber jetzt, wo eine Oppositionspartei in Sachsen und Thüringen auf 30% gekommen ist und auch in Brandenburg, in Richtung 30% geht, ist es auf einmal doch möglich? Kurz vor den Wahlen am 22.09 zündet die Regierung mal wieder eine Nebelkerze, oder wird Deutschland jetzt Rechtsextrem?

