Unglaublich: Lauterbach will wieder Milliarden fürs Testen ausgeben

Reitschuster: „Der Bundesgesundheitsminister will die milliardenschwere Kostenübernahme des Bundes für Corona-Schnelltests bis in den April hinein verlängern.“ Zuerst dachte ich, ich hätte mich verlesen. Und offenbar war nicht nur ich irritiert. „Dabei setzt Karl Lauterbach (SPD) auf ein ungewöhnliches Vorgehen – mit dem er auch in der Ampel Irritationen auslöst“, schreibt etwa die „Welt“ in einem Artikel, der hinter einer Bezahlschranke steht.

Das Blatt beruft sich auf einen Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums, der ihm vorliegt. Notwendig sei die Kostenübernahme angesichts des „anhaltenden Infektionsgeschehens durch die Omikron-Linie BA.5“ und der Verbreitung „neuer Sublinien“ im Herbst und Winter, heißt es. Die aktuelle Testverordnung läuft Ende kommender Woche aus.

Pro Test sollen demnach künftig acht Euro vergütet werden – gegenüber 9,50 Euro bisher. Die Kosten von November 2022 bis April 2023 sollen laut Ministerium „in Höhe eines niedrigen einstelligen Milliardenbetrags“ liegen. Eine schöne Sprachregelung, mit der die Unsummen durch das Wort „niedrig“ geschickt klein „geframt“ werden.

