Ungeimpfte alles richtig gemacht! Ohne Corona-Auflagen: 50.000 Menschen bei Konzert in Kopenhagen

In Kopenhagen haben etwa 50.000 Menschen ein Konzert der Band The Minds of 99 ohne Masken und Abstand besucht. Dank der hohen Impfquote von „83 Prozent“ gibt es keine Corona-Einschränkungen mehr für alle, da haben die „17 Prozent“ Ungeimpften wohl alles richtig gemacht.

Wer glaubt wirklich den Impfzahlen, die die Medien präsentieren? Bei „Share of the population fully vaccinated against COVID-19“ erscheint für Dänemark 73% und bei „Our World in Data“ sind es 74 Prozent, die Prozentangabe der Bevölkerung, die vollständig geimpft ist. Diese Angaben stammen vom 12.09.2021, wobei man auch hier nicht wissen kann, ob diese der Realität entsprechen und die Impfquote vielleicht sogar niedriger ist.

