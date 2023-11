Ungarischer Sicherheitsbericht warnt: Schleuserbanden stehen unter Kontrolle der Taliban

Ein bis vor kurzem noch vertraulicher Sicherheitsbericht der ungarischen Behörden wurde vom Parlament in Budapest veröffentlicht. Der Bericht zeigt laut Aussagen der beteiligten Politiker, dass die Gefahren durch die illegale Migration in den Schengenraum wachsen. Die Routen der illegalen Migration – und hier ist nur zum Teil an die nach Ungarn führende Balkanroute zu denken – können demnach von Terrornetzwerken für ihre Zwecke genutzt werden. Auch der Doppelmörder von Brüssel, der Tunesier Abdesalem Lassoued, war über Lampedusa überhaupt erst auf den europäischen Kontinent gelangt und hatte einen Asylantrag in Schweden gestellt. Ähnliches gilt für den Berliner Attentäter Anis Amri, auch er ein Tunesier mit Asylkarriere. Ebenso war der syrische Baby-Attentäter von Annecy als Asylbewerber in die EU gekommen etc..

Der Vorsitzende der Fidesz-Fraktion Máté Kocsis begründete die Veröffentlichung des geheimen Berichts am Montag damit, dass die Öffentlichkeit über die Verbindungen zwischen Migration und Terrorismus informiert sein müsse. Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

