Unfreiwillige Impfung durch Blutkonserven?

Wer es geschafft hat, sich trotz Dauerpropaganda der Corona-Impfung zu entziehen, läuft nun dennoch Gefahr, dass die gemeingefährlichen Vakzine trotzdem in seinem Blut landen – dann nämlich, wenn er eine Bluttransfusion benötigt. Auf diesem Weg wird man dann durch die Hintertür doch noch all die potentiellen Nebenwirkungen tragen müssen, denen man sich unter großem sozialem und politischem Druck entronnen glaubte. Dass die Spike-Proteine, deren Entstehung durch die Zufuhr der mRNA-Impfstoffe stimuliert wird, lange im Körper verbleiben und zur Destabilisierung des natürlichen Immunsystems führen, ist in mehreren Studien (siehe unter anderem hier und hier) schlüssig nachgewiesen worden: Das Protein verbleibt also für eine unbekannte Dauer, in unbekannter Konzentration und mit unabsehbaren Folgen im Organismus.

Damit drängt sich natürlich die Frage auf, ob bei Blutkonserven denn eine entsprechende Überprüfung vorgenommen wird, beziehungsweise ob bei den jeweiligen Blutspendern deren Impfstatus und der verwendete Impfstoff festgestellt werden.

