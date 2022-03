Unfrei und ferngesteuert durch Great Reset: Seit 1971 baut Klaus Schwab an seiner Welt-Herrschaft

Geht es nach dem Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF) Klaus Schwab, so sollen wir bis 2030 völlig enteignet werden. Schwab nennt den angestrebten Vorgang den “Great Reset”. Die Normalität, wie wir sie kennen, soll nie wieder zurückkehren. Wörtlich erklärt seine Schöpfung WEF: “Sie werden nichts besitzen und glücklich sein.”

Diese Zukunftsaussichten wirken auf „normale Menschen“ zunächst völlig realitätsfern und dystopisch. Doch Schwabs weltumspannendes WEF wirbt damit auf seiner Internetseite ebenso offen, wie er selbst in seinen Büchern “The Great Reset“ und “Die Vierte Industrielle Revolution” seine Pläne schildert. Und Klaus Schwab ist kein Niemand.

1971 gründete der 1938 in Ravensburg geborene Deutsch-Schweizer Wirtschaftswissenschafter Schwab seine Lobbying-Organisation, mit Schützenhilfe von niemand geringerem als Otto von Habsburg. Zuvor war Schwab mitunter im Vorstand von Escher-Wyss, der Firma für die bereits sein Vater in führender Position tätig war. Das schweizerische Maschinenbau-Unternehmen stand damals in bester Zusammenarbeit mit den Nazis und erfreute sich dadurch ein wichtiger Teil der Rüstungsindustrie des Zweiten Weltkriegs zu sein.

Klaus Schwab lernte also von klein auf, wie wichtig es für die Wirtschaft ist, gute Kontakte zu den Herrschenden zu unterhalten.

