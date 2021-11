Sahra Wagenknecht und Karl Lauterbach trafen am 31.10.2021 in der Sendung bei Anne Will (ARD) aufeinander. Im Rahmen dessen gab es eine hitzige Debatte über die Corona-Impfung, Lockdown für Ungeimpfte, Weitergabe des Virus durch Geimpfte usw.

4 2 Bewertungen Artikel Bewertung