Dieses Kind erklärt weshalb es von den Erziehern in der Kita einen Corona-Stempel erhalten hat.

Genau so produziert man chronische Zwangserkrankungen, wie z.B. Waschzwänge. Die Haut schält sich bereits an dieser kleinen und empfindlichen Kinderhand. Unfassbar, was hier abläuft!

