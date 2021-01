Unfassbar! Matt Schlapp (Republikaner) über getötete Trump-Anhängerin: Vielleicht hat sie es verdient, erschossen zu werden

Matt Schlapp, Republikaner und Vorsitzender der American Conservative Union, machte eine schockierende Aussage gegenüber Fox News über die junge Trump-Anhängerin, die während des Protest am Mittwoch von der Capitol Polizei erschossen wurde.

„Ich habe gehört, dass eine 16-jährige junge Frau erschossen wurde. Nun, vielleicht hat sie schreckliche Dinge getan und hat es verdient, erschossen zu werden,“ sagte Schlapp. „Wir sind die Partei, die über Recht und Ordnung und den Respekt vor Polizisten spricht.“

Diese erschütternde Aussage von Matt Schlapp war zu einem Zeitpunkt, wo weder der Name noch das Alter der getöteten Trump-Anhängerin bekannt war. Mittlerweile steht fest, es handelt sich um Ashley Babbit, die ihrem Land 14 Jahre in der US Air Force und der Air National Guard diente, damit keine 16 Jahre alt sein kann.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung