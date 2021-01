Unfassbar! Italien: Chefarzt soll Corona-Patienten totgespritzt haben

Am 25. Januar wurde ein Arzt aus der Provinz Brescia unter dem Vorwurf verhaftet, Covid-Patienten Medikamente verabreicht zu haben, die deren Tod verursachten. Es handelt sich um Dr. Carlo Mosca, Chefarzt der Notaufnahme von Montichiari in der Provinz Brescia, er gilt als verantwortlich dafür, dass den Patienten Medikamente mit anästhetischer Wirkung und neuromuskuläre Blocker verabreicht wurden.

Die Fakten reichen bis in den März 2020 zurück, in die Anfangsphase der Coronavirus-Epidemie, als vor allem in Brescia und Bergamo die hohe Zahl der Infizierten die Krankenhauseinrichtungen verstopfte. Zwei Monate nach den Todesfällen sammelte die Nas genügend Anhaltspunkte und Informationen, um zu glauben, dass die Todesfälle durch „wissentlich von einem Arzt übernommene medizinische Praktiken“ verursacht wurden, und leitete in Absprache mit der Staatsanwaltschaft von Brescia sofort eine Untersuchung ein. Die Ermittler analysierten im Rahmen der von den Justizbehörden angeordneten gerichtsmedizinischen Begutachtung die Krankenakten mehrerer an Covid verstorbener Patienten und stellten bei einigen von ihnen eine plötzliche Verschlechterung des Gesundheitszustands fest.

Nach der Autopsie von drei der Leichen wurden im Gewebe und in den Organen Spuren eines Narkose- und Muskelrelaxans gefunden, das bei Sedierungs- und Intubationsverfahren verwendet wird. Dieses Medikament kann, wenn es nicht korrekt und in der falschen Dosierung verabreicht wird, tatsächlich zum Tod des Patienten führen. Der Arzt handelte also vorsätzlich und sein strafbares Verhalten bestand darin, dass er den Covid-Patienten Medikamente verabreichte, die eine tödliche Atemdepression hervorrufen konnten. Der Mann ist unter anderem wegen Mordes angeklagt. Gegen den Arzt wird nun auch wegen des Vergehens der Urkundenfälschung ermittelt, da das Medikament in den Krankenakten der verstorbenen Patienten nicht vorkommt. Das Gericht von Brescia ordnete für den Arzt, der derzeit unter Hausarrest steht, Untersuchungshaft an, um „die Gefahr der Wiederholung der Straftaten und der Beweismittelverunreinigung abzuwenden“.

„Hat er Sie auch gebeten, die Medikamente zu verabreichen, ohne sie zu intubieren? Ich werde die nicht umbringen, nur weil er das Bett frei machen will.“ „Ich stimme dir zu, der Typ ist verrückt.“ Dies sind die beunruhigenden Worte, die zwei Krankenschwestern, die mit Mosca gearbeitet haben, auf Whatsapp ausgetauscht haben und die nun von den Ermittlern untersucht werden. Auch aus dem, was aus der Untersuchung des Falles hervorgegangen ist, weigerten sich die beiden Krankenschwestern, die Anweisungen des Chefarztes zu befolgen und beschlossen, einem Patienten das Medikament nicht zu geben.

Im Untersuchungshaftbefehl gegen Mosca heißt es, dass einer der beiden Krankenpfleger „während seines Dienstes in dieser Nacht telefonisch von Mosca erreicht wurde, der anordnete, dem Patienten, der seit dem Nachmittag wegen schwerer Atembeschwerden aufgrund der Covid 19-Infektion eingeliefert worden war, zwei Ampullen Succinylcholin zusätzlich zu einem Antipsychotikum und Benzodiazepinen zu geben. Da es sich um ein Medikament handelte, das nach seiner Kenntnis eine „Lähmung der Atem- und sonstigen Atemmuskulatur ohne Auswirkung auf den Bewusstseinszustand“ bewirkte, dessen Verabreichung ohne Intubation (die weder Mosca noch ein anderer Arzt vorgesehen hatte und deren Durchführbarkeit noch am selben Nachmittag vom Anästhesisten ausgeschlossen worden war) den Tod des Patienten durch Ersticken herbeigeführt hätte, weigerte er sich angesichts des kritischen Zustands des Patienten, die Vorschrift einzuhalten“.

Quelle: ilgiornale.it

