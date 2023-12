UNESCO: Faktenverdreher sollen gegen „Desinformation“ kämpfen

Die UNESCO hat sich selbst damit beauftragt, Leitlinien zum Umgang mit Desinformation im Internet zu entwickeln. Dabei stützt sie sich auf die Ergebnisse einer globalen Meinungsumfrage, die sie sich jedoch passend zurechtbiegt.

Ob Weltgesundheitsorganisation, Europäische Union oder Bundesregierung: Sie alle eint der Kampf gegen „Desinformation“. Nun hat auch noch die UNESCO eigene Leitlinien zum Thema publiziert. Und zwar pünktlich zu ihrer 42. Generalkonferenz, die vom 7. bis 22. November in Paris stattfand. Alle zwei Jahre tritt die 1945 gegründete Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, kurz: UNESCO) zusammen, beschließt ihren Haushalt sowie ihr Arbeitsprogramm und verabschiedet Übereinkommen, Empfehlungen und Erklärungen. Dabei gilt das Prinzip, dass jeder Mitgliedstaat eine Stimme hat und somit beispielsweise Kiribati genauso viel Einfluss erhält wie Deutschland.

Das für die UNESCO zentrale Ergebnis der Umfrage steht indes auf tönernen Füßen: Laut UNESCO sind 88 Prozent der Bürger der Meinung, dass sich Regierungen und Regulierungsbehörden mit der Problematik der Desinformation und Hassrede befassen sollten. Schaut man sich jedoch die entsprechende Fragestellung in der Studie genauer an, wird schnell klar, dass dieses Ergebnis so nicht haltbar ist.

