Unerfreulich für Moldawier – Berlin: Asylbewerber bekommen Zahlungen nun wieder monatlich

In Berlin bekommen die Asylbewerber die Zahlung wieder monatlich. Über diese Nachricht dürften insbesondere die Asyltouristen aus Moldawien nicht erfreut sein, nun müssen die Großfamilien (welche fahrende Gruppe könnte das sein?) mit ihren Kleinbussen und PKWs auch noch monatlich anreisen, um die Sozialknete abzugreifen.

Wie viel Geld eine Großfamilie kassiert, kann hier und hier nachgelesen werden.

RBB24.de:

Asylbewerber in Berlin sollen Bargeld-Leistungen künftig wieder monatlich ausgezahlt bekommen und nicht wie bisher gleich für ein ganzes Quartal. Das kündigte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) am Donnerstag im Integrationsausschuss an. Im Zuge der Corona-Pandemie war der Auszahlungszeitraum auf drei Monate ausgedehnt worden, um die Zahl der Vor-Ort-Termine im Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten zu begrenzen.

„Unter den Bedingungen der auslaufenden Pandemie wird das jetzt wieder normalisiert und das Landesamt organisiert, dass diese Barauszahlungen monatlich passieren, und zwar bereits in diesem Monat“, so Breitenbach.

