Und wie viele Tote verursacht? RKI: Impfungen verhinderten mehr als 38.000 Tote

Das RKI simulierte mal wieder am Computer und analysierte anhand einer Modellrechnung, dass im Verlauf der dritten Corona-Welle geschätzt 38.300 Todesfälle durch die Impfungen verhindert wurden.

[…] Die Impfkampagne gegen das Coronavirus hat laut einer Modellrechnung des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Deutschland geschätzt Tausende Todesfälle verhindert.

„Unsere hier präsentierten Daten belegen den überragenden Nutzen der Covid-19-Impfung bereits in den ersten 6,5 Monaten der Impfkampagne in Deutschland 2021“, schreiben die Autoren der am Freitag veröffentlichten Analyse. „Diese hohe Effektivität der Covid-19-Impfkampagne verdeutlicht eindrucksvoll, dass Impfungen den Weg aus der Pandemie ebnen“, schreibt das RKI.

Daraus ergebe sich, dass im Verlauf der dritten Corona-Welle geschätzt 38 300 Todesfälle verhindert wurden. Die Zahl der verhinderten Meldefälle wird auf über 706 000 beziffert, die der stationären Patienten auf mehr als 76 600, die der Patienten auf Intensivstation auf knapp 20 000. […] Quelle: Bild.de

Die Impfungen lösen immer mehr Nebenwirkungen aber auch Todesfälle aus, von den noch nicht absehbaren Dauerfolgen ganz zu schweigen. Wie viele Todesfälle haben Impfungen hervorgerufen? 30 bis 40 Prozent der nach der Impfung Verstorbenen könnten an Folgen der Impfung gestorben sein. Zu diesem Ergebnis kommt Prof. Dr. Peter Schirmacher vom Pathologischen Institut der Uni Heidelberg, und fordert mehr Obduktionen von Geimpften.

