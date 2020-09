Und sowas soll nach Deutschland? Lesbos: Migranten schmeißen Steine auf Polizisten

Hunderte ehemalige Lagerbewohner protestierten nahe der Inselhauptstadt Mytilini gegen ihre verzweifelte Lage. Nachdem diese Steine auf die Polizisten warfen, setzte die Polizei Tränengas ein. Viele der Flüchtlinge wollen nicht länger auf Lesbos bleiben, sondern vor allem nach Deutschland. Einige Demonstranten hielten handgeschriebene Plakate hoch, auf denen stand „Wir wollen nicht zurück in eine Hölle wie Moria“ und „Können Sie uns hören, Frau Merkel?“ Quelle: Welt.de

Erst das Lager abfackeln und kein Dach mehr über dem Kopf, dann gegen die verzweifelte Lage, die sie selbst herbeigeführt haben, protestieren und obendrein Steine auf Polizisten schmeißen – und diese Verhaltensweise soll eine Aufnahme in Deutschland erzwingen. Wie frech ist das!?

Nachfolgend noch ein weiteres Video:

#NewsAlert: Earlier today illegal migrants rioted with Greek riot police in #Lesvos, after some migrants threw rocks and bottles toward police, trying to clear peacefully the grocery store parking lot for customers. #Greece pic.twitter.com/90eKHGEhN4

— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) September 12, 2020