Umweltministerin Lemke: „Heizungsgesetz schützt Menschen vor etwas, das sie später bereuen würden“

Nach Ansicht von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) dient das geplante Heizungsgesetz vor allem dem Schutz der Verbraucher. In einem Interview mit der Welt am Sonntag sagte die 55-Jährige: „Das Gesetz in der jetzigen Form ist Verbraucherschutz. Denn es schützt die Menschen vor etwas, das sie später bitter bereuen würden, nämlich den Einbau einer Heizung, für die das Öl oder das Gas in Zukunft teuer werden wird und deren volle Lebensdauer man vielleicht gar nicht mehrausschöpfen kann, weil sich die Rahmenbedingungen so stark ändern.“

