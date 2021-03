Umsiedlung läuft auf Hochtouren: Weitere 197 Migranten aus Griechenland eingeflogen

Im Wochentakt werden Migranten aus Griechenland nach Deutschland eingeflogen. Mittlerweile sind es zwei Ankünfte pro Woche, offenbar wird das Tempo für die Umsiedlung erhöht. In der letzten Februarwoche kamen erst 277 Versorgungssuchende an, in der ersten Märzwoche weitere 197. Auch zu den 197 Migranten liegen keine Informationen zu den Herkunftsländern vor, sind nur unwichtige Details, wichtig ist nur, dass die Steuerzahler ungefragt für die Versorgung aufkommen müssen.

Wie das Bundesinnenministerium mitteilt, sind Dienstnachmittag 106 Personen am Flughafen Hannover eingetroffen. Hierbei handelt es sich um 26 Familien mit 50 Erwachsenen und 56 Minderjährigen. Personen sind aus der Gruppe deren Schutzberechtigung bereits von der griechischen Regierung festgestellt wurde. Die Familien werden von den Bundesländern Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein aufgenommen.

Am Mittwochvormittag sind 91 Personen am Flughafen Hannover eingetroffen. Hierbei handelt es sich um 20 Familien mit 41 Erwachsenen und 50 Minderjährigen. Alle Personen sind aus der Gruppe, deren Schutzberechtigung bereits von den zuständigen griechischen Behörden festgestellt wurde. Die Familien werden von den Bundesländern Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein aufgenommen.

Seit April 2020 hat Deutschland damit insgesamt 2.151 Personen aus Griechenland aufgenommen.

