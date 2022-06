Umfrage: Mehr als die Hälfte der jungen Menschen will Afrika verlassen

Eine neue Umfrage in 15 afrikanischen Ländern hat ergeben, dass mehr als die Hälfte der jungen Menschen den Kontinent in den kommenden Jahren verlassen will, wobei die Mehrheit der Auswanderer voraussichtlich nach Europa ziehen wird.

Die afrikanische Jugendumfrage ergab, dass 52 % den Wunsch äußerten, in den nächsten drei Jahren ins Ausland zu ziehen.

Diese Zahl ist deutlich höher als bei einer Umfrage im Jahr 2020, die unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie durchgeführt wurde und bei der zwei Drittel der jungen Afrikaner in ihrem Heimatland bleiben wollten.

Eine 2018 veröffentlichte Pew-Research-Studie ergab, dass seit 2010 bereits eine Million Afrikaner südlich der Sahara nach Europa gezogen sind, während eine andere UN-Umfrage ergab, dass 90 Prozent der Afrikaner, die illegal nach Europa eingereist sind, nicht vorhaben, in ihr Heimatland zurückzukehren.

„Etwa 60 Prozent der afrikanischen Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt, mehr als ein Drittel ist zwischen 15 und 34 Jahre alt. Im Jahr 2100 wird Afrika mit einem Durchschnittsalter von nur 35 Jahren voraussichtlich die jüngste Bevölkerung der Welt haben“, berichtet Remix News.

