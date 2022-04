Umfrage in 10 Bundesländer: Mehr als 81.600 Gesundheitskräfte an Ämter gemeldet

Bisher sind in zehn Bundesländern etwas mehr als 81.600 Gesundheitskräfte an die Ämter gemeldet worden, die höchstwahrscheinlich nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Das geht aus einer Umfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) in den Ländern hervor. Noch keine Angaben konnten das Saarland, Thüringen, Hessen, Sachsen und Nordrhein-Westfahlen machen. Berlin ließ die Anfrage unbeantwortet. Die Meldungen kommen zusammengerechnet auf 81.649 Beschäftigte, die ungeimpft oder als sogenannte Verdachtsfälle gezählt worden sind. Als Verdachtsfälle gelten Personen mit einem eventuell gefälschten Impfausweis oder Beschäftigte, die noch nicht alle Unterlagen abgegeben haben.

So sind etwa in Rheinland-Pfalz bis zur vergangenen Woche 7.242 Menschen an die Gesundheitsämter gemeldet worden, hieß es aus dem Landesgesundheitsministerium. In Niedersachsen wurden bis 28. März 10.542 Personen gemeldet – im Portal sind 3.706 Unternehmen und Einrichtungen registriert. In Baden-Württemberg lag der Stand zuletzt bei 17.052 Menschen, das ergab nach Angaben des Sozialministeriums eine erste vorläufige Bilanz.

Mehr auf rnd.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Wenn man noch die sechs fehlenden Bundesländer berücksichtigt, insbesondere das bevölkerungsreiche NRW und das standhafte Sachsen, dürfte die Zahl weit über 100.000 liegen.

