Umfrage: Bereut die Mehrheit die Corona-Impfung?

Boris Reitschuster: Halb voll oder halb leer? Dieses Dilemma stellt sich auch bei der Auswertung einer exklusiven Umfrage, mit der ich einer Frage auf den Grund gehen wollte, die mich umtreibt – und vielleicht auch viele von Ihnen: Wie viele Geimpfte bereuen es inzwischen, dass sie sich haben impfen lassen? Was wirkt stärker? Die bis heute massive Dauerpropaganda und Verharmlosung in den Medien? Oder die heruntergespielten und verschwiegenen Fakten, wie die vielen Impfnebenwirkungen? Das Meinungsforschungsinstitut INSA hat dazu mehr als 2000 repräsentativ ausgewählten Bundesbürger per Telefon und online folgende Frage gestellt: „Wenn Sie gegen das Coronavirus geimpft sind: Beurteilen Sie Ihre Entscheidung für die Impfung im Nachhinein (eher) als richtig oder falsch?“ Weiterlesen auf Reitschuster.de

