Die Bundespolizei in Mecklenburg-Vorpommern hat eine polnische Staatsbürgerin aufgegriffen, die sich als ukrainischer Kriegsflüchtling ausgab, um in Deutschland Bürgergeld zu kassieren. Die 46jährige Frau und ihr achtjähriger Sohn wurden in der Nacht zum Donnerstag während einer Grenzkontrolle in der Nähe von Pomellen kontrolliert.

Dabei stellte sich heraus, daß die Frau und ihr Sohn im Mai 2022 einen Asylantrag als ukrainische Kriegsflüchtlinge gestellt hatten. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

