Ukrainischer Pöbel-Botschafter hält politischer Klasse den Spiegel vor

Seit Wochen schon treibt der ukrainische Botschafter Andri Melnik deutsche Politiker vor sich her, fordert ständig etwas neues, beleidigt den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler und führt sich auch ansonsten auf wie ein Elefant im Porzellanladen. Ein derartiges Gebärden eines Diplomaten hätte wohl in jedem Dritte-Welt-Land den sofortigen Rauswurf zur Folge – nicht jedoch in der „Bunten Republik“. Hier lässt man sich das natürlich gefallen, denn so etwas wie ein nationales Selbstwertgefühl kennt man in der schuldkultvergifteten deutschen Politik nicht.

