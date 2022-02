Ukraine selbst glaubt nicht an den Krieg mit Russland

Während uns die westliche Propaganda schon seit Wochen weiß machen will, dass angeblich schon morgen ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine beginnen wird, glaubt die Ukraine selbst nicht daran und das betrifft sowohl die Vertreter des Kiewer Regimes, wie auch die überwältigende Mehrheit der Ukrainer. Die einzigen, die einen Krieg heraufbeschwören, sind die USA und die westliche Propagandamaschine.Text: Russische Welt TV



Politikstube: In der gestrigen Ausgabe bei „Anne Will“ richtete der ukrainische Botschafter einen Appell an die Deutschen: „Bitte helfen Sie uns. Wir brauchen Waffen“(…) „Deutschland steht am Scheideweg! Es geht um alles! Es geht um Frieden oder Krieg! Es geht um Sein oder Nichtsein! Wir brauchen modernste Waffen, um uns zu verteidigen, und uns das heute zu verweigern, bedeutet, die Ukraine im Stich zu lassen!“ (Anmerkung von Politikstube: Warum wird der Appell nicht insbesondere an die USA gerichtet, die über bessere und modernste Waffen verfügen?)

Vor einigen Tagen schickte bereits die ukrainische Botschaft an Deutschland eine Wunschliste für Waffenlieferungen.

In dem Video „Westliche Kriegspropaganda treibt Kiewer Regime in den Ruin“ von Russische Welt TV wurde das Thema angesprochen, dass die Ukraine ständig nach Waffen bzw. Ausrüstung vom Westen schreit, die man in Geld umwandeln kann, indem man sie verkauft.

