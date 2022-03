Ukraine: Prophetie und Größenwahn – Klartext [POLITIK SPEZIAL]

Vor 8 Jahren kam aus Brüssel schon einmal ein dringender Vorstoß der EU-Bürokraten, die Ukraine schnell in die EU aufzunehmen. Damals warnte Altkanzler Helmut Schmidt vor einem dritten Weltkrieg. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, und vor dem Hintergrund von Frau Von der Leyens Vorstoß am vergangenen Sonntag, bekommt Schmidts Warnung aus dem Jahr 2014 nahezu historische Bedeutung. Und die jüngsten Schlagzeilen aus dem deutschen Blätterwald machen den aufmerksamen Beobachter völlig fassungslos, wie die US-Regierung – mit den Kriegstreibern in diversen Industrien im Hintergrund – die Europäer zunehmend in diesen Konflikt ziehen, sich selbst militärisch zurücklehnen, Russland ins vergangene Jahrhundert zurückstoßen, mit Moralisieren einen Frieden verhindern und kräftig abkassieren. Die Rechnung wird derweil an die europäischen, vor allem die deutschen Verbraucher überreicht. „Das muss man erst einmal hinkriegen“, wie ein Zuschauer in diesem Kanal treffend kommentierte.

