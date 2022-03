Ukraine-Krieg – Steinmeier: „Ja, es kommen auch auf uns in Deutschland härtere Tage zu“

Die scharfen Sanktionen gegen Russland werden nach Angaben von Frank-Walter Steinmeier unvermeidlich auch Unsicherheiten und Einbußen für die Deutschen bringen. Dies verkündete der an Corona erkrankte Bundespräsident am Sonntag in einer Videobotschaft, die vor dem Konzert „Für Freiheit und Frieden“ der Berliner Philharmoniker in Schloss Bellevue ausgestrahlt wurde.

„Ja, es kommen auch auf uns in Deutschland härtere Tage zu“, sagte Steinmeier. Die Deutschen müssten aber die Unsicherheiten und Einbußen tragen, wenn die Solidarität mit der Ukraine ernst genommen werden solle.

„Und die ganze Wahrheit ist: Viele Härten liegen erst noch vor uns“, sagte der Bundespräsident. „Unsere Solidarität und unsere Unterstützung, unsere Standhaftigkeit, auch unsere Bereitschaft zu Einschränkungen werden noch auf lange Zeit gefordert sein.“

Quelle: Epoch Times

Politikstube: Der „Krieg“ ist ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland, hätte dieser Komiker im Dienste der USA das Minsker Abkommen umgesetzt, damit die Angriffe auf Donezk und Luhansk und die Unterdrückung der dortigen Bevölkerung aufhören, dann wäre es wohl nicht zum russischen Einmarsch gekommen. Und die Einbußen und Unsicherheiten gehen auf das Konto der Bundesregierung und der EU-Politik angetrieben durch Washington, welche die Bürger jetzt tragen müssen, aber Steinmeier & Konsorten ganz sicher nicht.

4.3 11 Bewertungen Artikel Bewertung