Ukraine-Konflikt: Wie die NATO bei der Osterweiterung Russland hinterging

Glaubt man den Aussagen von US-Politikern und -Geheimdienstlern, dann marschiert Russland angeblich bald in die Ukraine ein. Auch wenn dies höchst unwahrscheinlich ist, so ist die Lage doch ernst. Alleine die wochenlange Stimmungsmache gegen Russland, das als Aggressor dargestellt wird, der jeden Moment Europa überrollen könnte, wird einem friedlichen Miteinander in Europa nicht dienlich sein. Dass Wladimir Putin auf Sicherheitsgarantien pocht, ist nachvollziehbar, wenn man bedenkt, wie sich die NATO seit dem Ende der Sowjetunion systematisch an die Grenzen Russlands vorgearbeitet hat. Schritt für Schritt wird Russland eingekreist und bedrängt. Die westlichen Mainstream-Medien verdrehen diesen Prozess ins Gegenteil. Dabei ist es der Westen, der seine im Zuge der Beendigung des Kalten Krieges gegebenen Versprechen bricht.

4.3 6 Bewertungen Artikel Bewertung