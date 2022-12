Am Montag gab Martin Sichert, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD, eine vielbeachtete Pressekonferenz. Anlass: Wie die Patientendaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) belegen, gab es seit Anfang 2021 viermal so viele unerwartete Todesfälle wie in den Jahren zuvor! Nun fordert sogar Wolfgang Kubicki von der „Ampel“-Partei FDP „Obduktionen aller Menschen, die innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung ums Leben gekommen sind“. Über all das sprach Oliver Flesch mit Martin Sichert. Deutschland Kurier



5 3 Bewertungen Artikel Bewertung